Opwarmen in het tijdelijke hoofdkwartier

,,Waar moeten deze bloembollen heen?'' vraagt een man die met een lading planten binnenloopt in het tijdelijke hoofdkwartier van de Haagse Stadspartij. Het pand aan de Grote Markt is al geel van alle posters. Toen de campagnewinkel werd geopend waren de wanden wat kaal, maar in een paar weken is het een soort kunstgalerie geworden. Het heet ook al 'Stadsmuseum': op drie verdiepingen 270 werken van zo'n 35 kunstenaars. ,,Je kunt er lang dwalen, in elk hoekje is wel wat te vinden'', vertelt een vrijwilliger. Foto's, objecten en 'minimal art'. Er zijn ook stadsgesprekken gehouden, over zorg en culturele broedplaatsen.

Aan een tafeltje gniffelen wat mensen over een foto, gemaakt voor de Haagse Hogeschool. ,,Dat geeft mooi de afstand tussen lokale partijen weer.'' Te zien is de bakfiets van de HSP naast de karaoke-limousine van Groep de Mos.

Lijsttrekker Joris Wijsmuller telt op zijn mobieltje dat hij aan 19 debatten heeft deelgenomen. In de nacht van dinsdag op woensdag is het big party in het 'Stadsmuseum'. De eerste Hagenaars kunnen hun stem uitbrengen in de Boterwaag en aan de overkant dansen. Hun stembiljet is toegangsbewijs.

Praatje

Verderop in de stad zit het kantoor van D66 aan de Wagenstraat. De ruiten zijn beslagen. Er klinkt gejuich op als lijsttrekker Robert van Asten binnenloopt. Hij vindt het jammer dat dit steunpunt tijdelijk is. Er kwamen meer mensen binnen voor een praatje dan in de winkel aan de Korte Poten, vier jaar geleden. Wethouder Saskia Bruines introduceert 'de jongste kandidaat met de grootste mond, maar wel met verstandige woorden'. Abid Boutkabout (9 op de lijst) zegt 'met passie' campagne te voeren. In de winkel liggen de pakketjes flyers klaar, ook Engelstalige voor non-Dutch residents (60.000) die ook mogen stemmen.

Quote Ik ben een doorzetter, ik fiets door de hele stad Cetinkaya

Er zijn ook winkels die campagne voeren, maar geen zenuwcentrum zijn. Aan de Schalkburgerstraat is een supermarkt beplakt met afbeeldingen van dr. Abdurrahman Alpsoy van de Islam Democraten. ,,Een hele goede man'', zegt een medewerker. De duim omhoog. ,,Niemand aan de kant'', klinkt buiten. Daar komt raadslid Cetinkaya op zijn bakfiets met grote speaker. ,,Ik ben een doorzetter, ik fiets door de hele stad.'' Nu maar afwachten of de kiezer de boodschap hoorde.