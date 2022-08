Opzet of zwerfafval? Politie waarschuwt voor gebakken sponzen in Ypenburg

Hugo Wentges kijkt vooruit na eerste ADO-sei­zoen: ‘Fijn dat ik het niveau van Jong Oranje aan kan’

Voor ADO Den Haag-doelman Hugo Wentges (20) werd zijn debuutseizoen er een om nooit te vergeten. De jonge keeper uit Oegstgeest pakte zijn kans, stond op de rand van promotie naar de eredivisie, zag die droom in duigen vallen en mocht zich vervolgens bij Jong Oranje melden. ,,Dat was wel even anders dan bij ADO.”

5 augustus