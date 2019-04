Opzittende van scootmobiel te water langs Bezuidenhoutseweg

De vrouw viel van haar scootmobiel in het water vlakbij de korfbalvereniging, maar is inmiddels weer op het droge. De vrouw is aanspreekbaar. De brandweer en ambulance uitgerukt om de vrouw te ondersteunen.



Hoe het incident heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!