Oranje bril op voor het slapen gaan

Hoe heftig is jouw rooster?

,,Ik heb zelf één keer in de maand vier of vijf nachtdiensten achter elkaar. Het verschilt per persoon: sommigen doen er meer achtereen.”



Hoe kwam je erop om je collega's aan de bril te helpen?

,,We hebben het er vaak over op de afdeling, dat je zo moe wordt van de nachtdiensten omdat je in de ochtend moeilijk in slaap valt. Toen ik ging zoeken naar oplossingen, zag ik dat andere ziekenhuizen de bril al gebruikten. Hij wordt zelfs bij de Nasa ingezet.”



Hoe werkt hij?

,,Je zet hem een uur voor het slapen op. De bril filtert blauw licht, waardoor je brein denkt dat het nacht is en begint met het aanmaken van het stofje melatonine. Daardoor slaap je eerder en dieper.”



Keek je partner niet raar op toen je met die bril op in de woonkamer zat?

,,Het was eerst wel even wennen ja. Dat hoor ik ook van mijn collega's die de bril gebruiken, in het begin denken mensen 'wat voor gek is dat nou weer?'. Maar dat houdt op zodra je het uitlegt. Nu ken ik collega's die hem zelfs dragen bij het uitlaten van de hond.”



Slaap je nu elke nacht als een roos?

,,Het gaat met pieken en dalen. Je lost er natuurlijk maar één deel van het probleem op. We leren nu bijvoorbeeld in workshops dat ook ons eetpatroon zorgt voor vermoeidheid tijdens nachtdiensten. Voedsel waardoor je een grote suikerpiek krijgt, kost je lichaam veel energie. Dat kan je dus beter vermijden. Maar al met al zit er wel een stijgende lijn in.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!