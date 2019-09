Oranjehotel eindelijk een monument: ‘Verhalen van ruim 2500 gevangenen komen tot leven’

Ze was 8 toen ze met haar Joodse moeder in januari 1945 in het Oranjehotel terechtkwam. Helen Berman-Cohen is een van de weinigen die uit eigen ervaring kan vertellen over het verblijf in de oorlogsgevangenis van Scheveningen. ,,De bewaker schoof het eten door het luikje’’, vertelt ze in de introductiefilm die in het Nationaal Monument Oranjehotel wordt getoond. ,,Je moest er snel bij zijn, want het luik ging direct weer dicht en dan lag alles op de grond.’’



Vijf mensen komen in de minidocumentaire aan het woord. Drie van hen kunnen het eindresultaat al niet meer bekijken. Koning Willem-Alexander opent morgen het gebouw, maar zij zijn alledrie eerder dit jaar overleden.