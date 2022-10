Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte sluiten aan bij Canon van Nederland

Mijn Allessie Oldtimer Jamie (de Jaguar van Roel) zoeft zonder bij te laden in één ruk naar Parijs

De Jaguar E-type van Roel Zaadnoordijk (67) had geen motor toen hij haar naar Nederland haalde. In plaats van te zoeken naar de twaalfcilinder die erin hoort besloot hij zijn oldtimer elektrisch te maken op één voorwaarde: zonder bij te laden wilde hij in één ruk naar Parijs.

1 oktober