Oranjehotel vanaf september open voor bezoekers

De gevangenis, waar tussen 1940 en 1945 ruim 25.000 Nederlanders werden verhoord en berecht, was voorheen slechts één keer per jaar tijdens de jaarlijkse herdenking open voor het publiek. Het is de bedoeling dat het nieuwe Herinneringscentrum zes dagen open is voor bezoekers.

Vanaf september wordt in het gebouw een vaste presentatie, de Doodencel 601 en filmmateriaal tentoongesteld. Bezoekers krijgen zo inzicht in hoe het dagelijkse leven was voor gevangenen in de belangrijkste Duitse gevangenis op Nederlands grondgebied. Aan de hand van persoonlijke verhalen over angst, hoop, geloof en vaderlandsliefde krijgen de gevangenen van toen een gezicht en wordt hun verhaal met een audioroute verteld. In het hart van het Herinneringscentrum bevindt zich de authentieke Doodencel 601. Deze cel werd direct na de oorlog als stille getuige van de gruwelijkheden bewaard.

‘Oranjehotel’

Al in de oorlog werd het complex Oranjehotel genoemd. De naam is een ode aan de verzetsstrijders die er waren opgesloten. Onder hen bevonden zich enkele bekende personen als de Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema. Maar niet alleen verzetsstrijders, ook Joden, Jehova’s Getuigen en mensen die een economisch delict hadden gepleegd, zoals zwarthandelaren, werden in deze gevangenis opgesloten.