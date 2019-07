Organisatie Invictus Games zoekt nog 1000 vrijwilligers

Nog te hoog aantal bestrijdingsmiddelen in oppervlak­te­wa­ter

15:07 De hoeveelheid meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water is nog veel te hoog. Het water in de Delftse, Westlandse en Haagse regio moet en kan veel schoner. Dat is de conclusie van het Hoogheemraadschap van Delfland in de vrijdag vrijgegeven ‘Waterkwaliteitsrapportage 2018'.