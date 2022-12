Organisaties vreugdevuren vieren terugkeer: ‘Dit vuur verdient het om voor altijd te blijven branden!’

met video'sDe organisaties van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp kijken tevreden terug op de terugkeer van hun zo geliefde evenement. Een dag eerder dan normaal - vanwege de slechte weersvoorspellingen - werden de pallets in de fik gezet. En met succes. ,,Wat een feest hebben we gisteravond gehad na vier lange jaren van wachten...”

Rond de klok van 23.00 uur werd het vreugdevuur in Duindorp ontstoken, enkele minuten later volgden de vlammen op de boulevard in Scheveningen. Daar was eerst nog een grootse vuurwerkshow gaande, geregeld door een professioneel Belgisch bedrijf. ‘We hebben over een lengte van 150 meter langs de vloedlijn de grootste vuurwerkshow ooit op Scheveningen georganiseerd’, stelt de organisatie.

De sfeer rondom de festiviteiten was ‘gemoedelijk en gezellig zonder incidenten’. ,,We kunnen al met al dus terug kijken op een geslaagde terugkeer van Vreugdevuur Scheveningen welke veilig is verlopen en waar we met het stapelen van het vreugdevuur en de festiviteiten voor jong en oud een onvergetelijke week van hebben gemaakt!”, zegt de organisatie, die iedereen bedankt die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. ,,Dit vreugdevuur verdient het om voor altijd te blijven branden!”

In zijn nopjes

Ook Duindorp is in zijn nopjes met de terugkeer van hun traditionele vreugdevuur. ,,Na jaren lang gesprekken tussen ons als organisatie, de gemeente en hulpdiensten, het aanvragen van diverse vergunningen en een hoop geregel wat we vooraf nog nooit hebben moeten doen kunnen we maar één ding zeggen. Het is gelukt!”

,,Wat een aantal geweldige dagen hebben we weer gehad, ondanks het slechte weer hebben we toch met zijn allen weer een mooi bouwwerk neergezet, hebben we geweldige feestjes gehad en hebben we 2022 gezamenlijk ‘bijna’ weer afgesloten.We zijn dankbaar voor het vertrouwen in ons, ook zeker van al onze sponsoren en vrijwilligers, iedereen die ons heeft geholpen om er een paar geweldige dagen van te maken!”, aldus de organisatie van de locatie Duindorp.

Bekijk hieronder de beelden van beide vreugdevuren.

