Organisator Kevin teleurgesteld maar begripvol om afgelasting vreugdevuren: ‘Dit wordt saaiste oud en nieuw ooit’

Bouwers vreugde­vuur stapelen vergunnin­gen alsof het pallets zijn, maar gooit corona roet in 't eten?

15 september De bouwers van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen hebben de vlam in de pijp bij de serie vergunningaanvragen die nodig zijn om tijdens oud en nieuw weer een stapel pallets in lichterlaaie te mogen zetten. Volgens de gemeente staan alle seinen op groen. Toch hangt nog steeds een donkere wolk boven de traditie, nu is dat corona.