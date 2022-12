Organisator Parkpop snapt boze reacties na afgelasten festival: ‘Maar wij kunnen geen verlies blijven lijden’

interviewDe stap naar het Malieveld was heel geslaagd: bezoekers waren massaal aanwezig en er werd meer omgezet dan eerder. Alleen: het was te weinig, volgens organisator Guus Dutrieux. ,,Vijf nullen de mist in. Weer.’’ Parkpop 2023 is daarom geschrapt en of het ooit terugkomt is de vraag.