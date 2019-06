Organisator Sail op Scheveningen: 'Met mijn ploeg sta ik 24 uur per dag paraat'

Wat moet er nog gebeuren?

,,Dan moet je onder meer denken aan crowd control, veiligheid en de bereikbaarheid van het evenement. Samen met mijn ploeg sta ik de komende dagen 24/7 paraat. Stiekem kijken we alweer naar de komende projecten.‘’



Is dit het grootste evenement dat je hebt georganiseerd?

,,Ik houd mij onder meer ook bezig met Vlaggetjesdag, de intocht van Sint-Nicolaas, ShoppingNight, Prinsjesdag en de kerstmarkt in de Haagse binnenstad. Sail is niet het grootste evenement, maar wel dat waarbij ik de meeste partijen moet verbinden. Qua intensiteit zijn de projecten vergelijkbaar.‘’



Wie zijn er allemaal betrokken bij Sail op Scheveningen?

,,Ik wilde zoveel mogelijk local heroes aan dit project verbinden. De gemeente steekt er serieus geld in, dus dan moet de lokale gemeenschap ook profiteren en moet er geld in de stad terugvloeien. Bij het organiseren van zo'n festijn zijn er altijd dieptepunten, de lokale ondernemers helpen je daar doorheen. Zo'n groot project moet je niet met bedrijven buiten de regio willen organiseren.‘’



Wat heb je zelf met zeilen?

,,Ik ben een zoetwatermatroos en zeil af en toe op een zeilboot van een vriend mee. Het uitvaren is leuk, maar waar ik het meest warm van word is de terugkomst. De blik op de Scheveningse en Haagse skyline is prachtig.‘’



Waar kijk je op Sail het meest naar uit?

,,Ik ben benieuwd naar de historische schepen, die hebben we tijdens Vlaggetjesdag een aantal jaar geleden ook al in Scheveningen gehad. Ik ben nieuwsgierig naar de opleidingstrajecten op de authentieke marineschepen en natuurlijk naar de rondvaarten.''