Organisator Vlaggetjesdag: ‘Ik kan me niet herinneren dat het eerder zo druk was’

Op het hoofdpodium traden nationaal bekende namen op als Xander de Buisonjé en Jeroen van der Boom. Alexander Serban, mede-organisator van het feest in de Keizerstraat: ,,Ik kan me niet herinneren dat het eerder zo druk was. Ik gok nog wel drukker dan in de haven. Wij zijn vooral blij dat we een echt Schevenigings feestje hebben kunnen geven, met nationale allure.‘’



Het is de tweeënzeventigste keer dat dit evenement werd georganiseerd. Vorig jaar kwamen 175.000 mensen op het feest af.



