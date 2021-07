Organisatoren blijven positief over zomerfestivals in Den Haag: ‘Gaan er vanuit dat het gewoon doorgaat’

Kaart Extra overstap­pen en langere reistijd: HTM pleegt groot onderhoud aan tramsporen in het centrum

9 juli Tramvervoerder HTM in Den Haag gaat deze zomer groot onderhoud plegen aan de tramsporen in het Haagse centrum. Dat betekent dat vier tramlijnen vanaf 17 juli tot 16 augustus in tweeën worden opgesplitst en een alternatieve route rijden. ,,We raden iedereen aan om goed voorbereid op pad te gaan.”