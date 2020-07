Organisatoren Sinterklaasintocht Rijswijk stoppen: ‘Traditionele Piet of niet’

Huurprij­zen in vrije sector voor het eerst in jaren licht gedaald in Den Haag

8:42 De huurprijzen in de vrije sector zijn voor het eerst in lange tijd gedaald. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius. In de afgelopen drie maanden nam de prijs in Den Haag af met 0,5 procent. Het bedrag kwam daarmee uit op 16,20 euro per vierkante meter per maand.