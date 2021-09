Organist Ben van Oosten laat St Paul’s Cathedral trillen met meer decibels dan opstijgende Concorde

,,Dat is de pest van de fantasie’’ was ooit de eerste reactie van de bekendste organist van Nederland toen een Haagse brugklasser van het Groen van Prinsterercollege bij hem mocht voorspelen. Feike Asma (1912-1984) was organist en dirigent. Een beroemdheid die via via werd benaderd omdat er in Den Haag een wonderkind met een absoluut gehoor zou zijn.