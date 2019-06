Orgito is laatst geboren baby in Bronovo

Moeder Mandalina en vader Mahmut zijn uiteraard enorm trots op hun pasgeboren kind én op het feit dat hij de laatste baby is die in HMC Bronovo op de wereld kwam. ,,Orgito is ons vierde kindje. Wij zijn geweldig geholpen. Het is jammer dat het Bronovo sluit, maar gelukkig gaan deze verloskundigen en artsen ook in het Westeinde aan de slag. Het is wel mooi om een stukje geschiedenis te schrijven door deze laatste geboorte in het Bronovo. Een mooi verhaal voor wanneer Orgito groter is.‘’