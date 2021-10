Origineel, stoer en ook verfijnd eten: ‘Nog geen slok wijn op en we zien ze al vliegen bij Baardman’

Baardman is een sfeervol restaurant in die leuke Theresiastraat achter de rechtbank, waar je onder Parade-achtige lichtreclame naar binnen rijdt. De terrassen zitten nog vol als we er zaterdag gratis voor de deur parkeren en aanschuiven naast de bar. Nog geen slok wijn op zien we ze al vliegen bij Baardman. De naam heeft namelijk niets van doen met een bebaarde eigenaar, want die heeft de kin glad, maar verwijst naar het gelijknamige vogeltje. Een behendig knap rietvogeltje dat sjanst met opvallende ‘bakkebaarden’. Vandaar.