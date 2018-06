Orkestbak van Koninklijke Schouwburg loopt vol met 10.000 liter water

Voor moord veroordeel­de Remond P. krijgt digitale dna-files

14:32 Remond P. moet van het Gerechtshof gewoon de digitale files van zijn dna krijgen. Dat staat in het vonnis dat vandaag is uitgesproken. Eerder oordeelde de rechtbank al hetzelfde. P. is tot vijftien jaar cel veroordeeld voor de moord op Victor ‘t Hooft in 2007 in Den Haag. De vastgoedhandelaar werd voor de ogen van zijn vrouw voor zijn huis aan de Bezuidenhoutseweg doodgeschoten.