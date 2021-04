Oscar-kandidaat openingsfilm van festival Movies That Matter

Het filmfestival Movies That Matter opent volgende week vrijdag met The Man Who Sold His Skin , een titel die is genomineerd voor de Oscar van beste internationale film. Net als in 2020 is het internationale film- en debatfestival over recht en vrede uitsluitend online te volgen.

The Man Who Sold His Skin van de Tunesische regisseur Kaouther Ben Hania gaat over de Syriër Sam die zijn grote liefde Abeer is kwijtgeraakt na zijn vlucht uit de burgeroorlog in zijn land. Abeer woont in Brussel. Om een visum te krijgen, maakt hij een deal met de provocatieve, nihilistische kunstenaar Jeffrey Godefroy. Sams rug wordt het doek waarop Jeffrey zijn tattookunstwerk van een Schengen-visum maakt. In ruil regelt Jeffrey een echt visum voor Sam.

Het festival met films over mensenrechten wordt normaliter in maart gehouden in onder meer Filmhuis Den Haag en Pathé Buitenhof. Dit jaar was het bij voorbaat naar april verplaatst, maar omdat een ‘echt’ festival nog steeds niet mogelijk is, wijkt de organisatie uit naar online.

Srebrenica

Onder de 50 aangeboden titels zitten films tussen die pas later in de bioscoop of het filmtheater komen, maar gedurende korte periodes in de festivalweek thuis zijn te streamen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Quo Vadis, Aida?, een aangrijpende film over de uren in aanloop naar de genocide van Srebrenica in 1995 met een rol voor de Nederlandse acteur Johan Heldenbergh, die kolonel Thom Karremans speelt. Deze film is van zaterdag 17 tot en met woensdag 21 april te bekijken. Ervoor is er een live-vertoning met een debat met de makers.

Ook bij andere films zijn er debatten en programma's. Het festival - van 16 tot en met 25 april - kent drie hoofdcompetities. De beste festivalfilms gaan later ‘on tour’ langs 17 steden door het hele land. Informatie over de films en kaartverkoop is te vinden op de site moviesthatmatter.nl

