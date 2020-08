Oud-bokser en bekende Hagenees Siem ‘Koning van de Boekhorststraat’ de Wit overleden

Siem de Wit stond in Den Haag bekend als de ‘Koning van de Boekhorststraat’, waar hij opgroeide. Door vrienden, familie en andere Hagenezen werd hij echter vaak aangeduid als Opa Siem of Ome Siem. De Wit was in zijn hoogtijdagen een groots sportman. In 1953 werd hij Nederlands kampioen boksen, worstelen en gewichtheffen in de gewichtsklasse tot 68 kilo.