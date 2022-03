Oud-burgemeester Ad Havermans (87) overleden: ‘Hij was een harde werker en bruggenbouwer’

Ad Havermans, oud-burgemeester van Den Haag, is overleden. Dat laat zijn partij CDA via Twitter weten. Volgens het CDA stond hij bekend als ‘harde werker en bruggenbouwer’. Havermans is 87 jaar geworden.

Adrianus Josephus Elisabeth, beter bekend als Ad, Havermans, trad na al eerder burgervader van Pannerden, Druten en Doetinchem te zijn geweest in 1985 als Haagse burgemeester in dienst. Hij volgde Frans Schols op. Havermans was hiermee de vierde katholieke burgemeester op rij. Toen hij werd benoemd merkten de fractievoorzitters van zowel PvdA als VVD in de Haagse gemeenteraad op dat zij iemand ‘van meer allure’ verwachtten. Havermans zette zich in voor de vorming van het stadsgewest Haaglanden en voor het oplossen van de financiële problemen van de hofstad.

Op 61-jarige leeftijd nam hij afscheid als burgemeester, maar nog niet van Den Haag: hij werkte tot zijn 67ste als lid bij de Algemene Rekenkamer die ook in de hofstad gevestigd is. Op latere leeftijd nam hij nog een tijdelijke klus aan: van 2003 tot 2004 was hij waarnemend burgemeester van Zoeterwoude.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Havermans doorliep het gymnasium aan het Sint Bernardinuscollege te Heerlen. Na zijn eindexamen ging hij rechten studeren aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1958 afstudeerde. In 1984 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de rechtsgeleerdheid, op een proefschrift over Artikel-12 gemeenten. Saillant detail: na zijn periode in Den Haag werd de stad zelf ook een Artikel-12 gemeente wat simpelweg betekent dat de financiën niet op orde zijn.

Ad Havermans was enige jaren vicevoorzitter van Pax Christi Nederland. Hij werd in die periode geconfronteerd met de problemen die ontstonden toen algemeen secretaris Jan ter Laak door eigen medewerkers beschuldigd werd van ongewenst gedrag.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Mr.Dr. A.J.E. (Ad) Havermans. © Archieffoto

De voormalig eerste burger van Den Haag werd op 26 april 2002 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ook was hij Commandeur in de Orde van Sint-Gregorius de Grote, voor zijn inzet voor de ‘Kerk der Friezen’ in Rome.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.