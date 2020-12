Oud-collega's en vrienden hebben in 2 dagen geld bij elkaar voor vernielde auto van Kees

‘Onbegrij­pe­lijk dat huishou­dens als proefkonij­nen op experimen­te­le centrale worden aangeslo­ten’

23 december De ingebruikname van de geothermiecentrale aan de Leyweg volgende maand baart de grootste partij in Den Haag grote zorgen. Hart voor Den Haag is bang dat bewoners dadelijk in de kou komen te zitten. Ook is het bang voor de risico’s van het winnen van aardwarmte voor de stad.