Oud-collega’s herkennen moordverdachte Ans van der Meer op camerabeelden andere strafzaak

De verdachten Paul O. (44) en Najma Z. (35), die verdacht worden van de roofmoord op de 85-jarige Ans van der Meer uit Den Haag, hebben een arbeidsverleden bij ABN Amro. Oud-collega’s van de bank hebben Paul O. herkend van beelden in een tweede strafzaak, een woningoverval op een ouder echtpaar in de Stieltjesstraat in Den Haag.

Het koppel zou volgens het OM in juni 2017 de 85-jarige Ans van der Meer in haar flatwoning in de Louis Davidsstraat in Loosduinen op zeer gewelddadige wijze om het leven hebben gebracht. Bijna al haar ribben en borstbeen waren gebroken. De overvallers namen sieraden mee en een pinpas, waarmee dezelfde avond werd gepind.

Stroomstootwapen

Het OM maakte twee maanden geleden bekend dat Paul O. en Najma Z. ook verdacht worden van een brute overval op een bejaard echtpaar in de Stieltjesstraat in het Haagse Laakkwartier in 2016. De echtgenoot werd vastgebonden en bewerkt met een stroomstootwapen, maar in deze zaak verloor niemand het leven. Tijdens een nieuwe zitting dinsdag bij de Haagse rechtbank bleek dat vier oud-collega’s van Paul O. hem herkenden op camerabeelden van de overvallers uit de flat in de Stieltjesstraat.

Het gaat om oud-collega’s van ABN Amro, waar Paul O. en Najma Z. hebben gewerkt. De zoon van het overvallen echtpaar was ook bij de bank in dienst. De politie onderzoekt nog of beide verdachten in het systeem van de bank gespeurd hebben naar gegevens van het overvallen echtpaar. Najma Z. is door oud-collega’s van ABN Amro niet herkend op camerabeelden van de flat in de Stieltjesstraat.

Voorarrest

De advocaat van Z. wees er tijdens de zitting dinsdag op dat er hele sterke aanwijzingen zijn dat een andere vrouw betrokken was bij de woningoverval in de Stieltjesstraat. Hij beklaagde zich erover dat de politie niets doet met dat spoor. De rechtbank vindt echter dat de aanwijzingen dat Paul O. en Najma Z. betrokken waren bij de overval in de Stieltjesstraat “ernstig” zijn. Ze beval daarom dat het koppel ook hiervoor in voorarrest gehouden moeten worden.

De advocaat verzocht ook weer tevergeefs om beëindiging van het voorarrest van Z. Haar verhaal dat ze bij haar zoontje wilde zijn, maakte echter niet veel indruk op de rechters. Paul O. blijft ook vastzitten. Het koppel wordt verdacht van de moord op de 85-jarige Ans van der Meer, doordat ze een type helm hadden gekocht, dat te zien was op beelden van de pinautomaat waar geld werd opgenomen met de pas van de vermoorde vrouw. Volgens het OM is er destijds maar één exemplaar van deze helm in de Haagse regio verkocht . De advocaat van Najma Z. bestrijdt dat.

De zaak wordt binnen drie maanden voortgezet.