Oud-deelnemer ‘Jouw vrouw, mijn vrouw’ moet twee jaar cel in voor brutale overval PostNL-vrachtauto

Genoeg bewijs

Een paar jaar geleden was Brandon nog een succesvolle ondernemer in cryptomunten. Hij verscheen ook in het televisieprogramma ‘Jouw vrouw, mijn vrouw’, maar raakte daarna aan lager wal. De rechtbank in Den Haag veroordeelt hem tot een celstraf van twee jaar. Dezelfde straf krijgt de 28-jarige Kevin W., die naast L. in politie-uniform in de personenauto zat. W. ontkende iedere betrokkenheid bij de overval, maar volgens de rechtbank is er genoeg bewijs tegen hem.