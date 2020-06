Oud-directeur Theo van den Hoek: ‘Ik maakte me zorgen of het North Sea Jazz Festival succesvol zou blijven in Rotterdam’

,,Ik had eigenlijk helemaal niets met jazz”, zegt Theo van den Hoek over zijn beginjaren bij het festival. ,,Ik organiseerde popconcerten en luisterde alleen daarnaar. Maar het is een beetje zoals met klassieke muziek, je moet er eerst even doorheen. Daarna ga je het waarderen. Ik begon met luisteren naar Miles Davis en dat vond ik heel indrukwekkend. Je gaat op een gegeven moment toch je muzieksmaak verbreden.”



Vóór het ontstaan van het North Sea Jazz Festival (1976) was Van den Hoek vast in dienst bij oprichter Paul Acket. ,,De eerste paar jaar deed ik de productie van het festival, maar daarna ben ik parttime gaan werken. Hij vroeg mij in 1990 terug, omdat hij ziek was. Vervolgens heb ik met het festival geholpen tot aan zijn overlijden.” Hij werd in 1993 de nieuwe algemeen directeur en bleef dat tot de verhuizing naar Rotterdam.