Oud-dj maakt forse jaarwinst door muziek van Golden Earring

Ook al is Van Kooten nu alleen nog juridisch eigenaar van de rechten, toch had hij in 2021 een recordjaarwinst van 32 miljoen euro. Twilight Zone, Venus en andere hits leverden een smak geld op. Dit blijkt uit het feit dat volgens Quote de rechten bij dochterondernemingen waren ondergebracht en zodoende niet werden opgeteld bij de totale inkomsten. Maar of alleen de muziekrechten voor de miljoenen aan het adres van Van Kooten zorgden, dat is niet bekend.