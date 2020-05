Oud-doelman Dolf Niezen overleden, hij werd op een heel bijzonder moment kampioen met ADO

‘Met het overlijden van Niezen is het tijdperk van de grootste prijzen uit de geschiedenis van de Haagse club afgesloten’, aldus ADO. De oud-doelman was de nog enige levende speler van het elftal dat tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1942 en 1943, kampioen werd van Nederland.

Al sinds zijn negende was Niezen lid van zijn club. Hij behaalde snel de hoogste jeugdteams. Op zijn zestiende debuteerde hij in het eerste elftal. Een jaar later won ADO de landstitel met Niezen in het doel. Daarmee werd hij de jongste keeper ooit die kampioen van Nederland werd.

In 2004 blikte hij hier op terug met de Haagsche Courant. ,,Een jongen van zestien in het doel bij de landskampioen", zei hij. ,,Dat was gek en misschien was het ook wel te vroeg. Maar tegelijk was dat ook mijn voordeel, ik speelde heel onbevangen.‘’

Artikel gaat verder onder foto.

Volledig scherm Patrick Artdrenaline maakt de ADO spandoeken. Hier op het MCH Westeinde. (Den Haag 31-03-20) Foto: Frank Jansen © Frank Jansen

Spandoek

De afgelopen weken hingen ADO-supporters door heel Den Haag verschillende spandoeken bij bejaardentehuizen om ouderen een hart onder de riem te steken. Dat deden ze ook bij het huis in de Haagse wijk Benoordenhout waar Niezen woonde. Hij genoot. ,,Prachtig, ik sta nu meer in de belangstelling dan toen ik keepte", was zijn reactie, aldus ADO.