Oud-hofdame (94) schrijft nieuw Wilhelmus: 'Wij zijn toch zeker niet Duits?'

Zingen over ons Duitse bloed en de koning van Hispanje. Het Wilhelmus is een hopeloos verouderd lied, vindt de nota bene zelf al 94-jarige Hilda Benardel de Lavalette. De ex-hofdame van Beatrix schreef een nieuwe tekst voor het eerste deel ons volkslied. Een tekst die volgens haar wél iedereen kan meezingen. Zaterdag wordt haar versie in concert opgevoerd.