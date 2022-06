Oud-minister Dekker zwaargewond na val en koning mist broodjes van slagerij Dungelmann

Top-10Oud-minister Dekker kwam zwaar ten val nadat hij van zijn racefiets viel, de politie is op zoek naar Ashley (17) uit Friesland die in Delft zou zijn en koning Willem-Alexander moet noodgedwongen de broodjes van slagerij Dungelmann missen vanwege een grote brand. Dit zijn de best gelezen verhalen van afgelopen week.

Politie zoekt Ashley (17) uit Friesland

De politie is naarstig op zoek naar de vermiste Ashley Krieger. Het 17-jarige meisje is op vrijdag 3 juni voor het laatst gezien in Leeuwarden. ,,We hebben informatie dat zij zich mogelijk in de omgeving van Delft bevindt”, meldt de politie Noord-Nederland maandagmiddag. Wie meer informatie over het meisje heeft, wordt gevraagd contact op te nemen.

Eindeloos getoeter, filerijden en boze omwonenden van de Mall of the Netherlands

Op tweede pinksterdag zijn er flinke files ontstaan op weg naar de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Veel dagjesmensen trokken richting het grootste winkelcentrum van Nederland, waardoor er een verkeersinfarct ontstond in en op weg naar Leidschendam. Het leidde gedurende de middag zelfs tot een file die reikte tot aan de snelweg A12.

Avondje uiteten eindigt in flink vuurgevecht

Na een bezoek aan een restaurant in Capelle aan den IJssel is een 33-jarige man uit Delft vorige maand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer werd door vier mannen belaagd bij zijn auto. Toen de verdachten vluchtten in een auto wist de Rotterdamse politie ze op te sporen. De vier mannen zijn aangehouden en meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Oud-minister Dekker zwaargewond na val van racefiets

Voormalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is dinsdagavond zwaargewond geraakt door een val van zijn racefiets in de duinen bij Monster. Hij liep daarbij verschillende botbreuken op. Na het ongeval is een 42-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel dan wel eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

Politie onderzoek seksuele uitbuiting van twee Oekraïense vrouwen in Den Haag

De politie doet onderzoek naar seksuele uitbuiting van twee Oekraïense vrouwen in Den Haag. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad in Amsterdam. De vrouwen verbleven eerder in een opvanglocatie in Amstelveen. Daarnaast loopt er ook een onderzoek naar aanranding van een Oekraïense vrouw in een woning in Amsterdam.

Rabar (38) mag geen contact meer met vrouw en zoon

Met een stofzuigerstang, een verhitte lepel en een schoenlepel mishandelde Rabar R. (38) zijn vrouw en kinderen. Voor het jarenlang ‘terroriseren’ van zijn gezin is de Zoetermeerder veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden, waarvan tien voorwaardelijk. Ook moet hij een behandeling ondergaan en kreeg hij een contactverbod met zijn gezin.

Na 40 jaar behandeling in psychiatrische kliniek is Ria's wereld heel klein

Veel psychiatrische patiënten zijn eenzaam. Sommigen krijgen zelfs nooit bezoek. Maatjes, zoals Jan Verheul, moeten hier verandering in brengen.

Koning Willem-Alexander mist de broodjes van slagerij Dungelmann

Slagerij Dungelmann is voorlopig nog dicht vanwege roetschade na een brand bij achterbuurman Vapiano. Het geroemde broodje kroket of bal wordt node gemist. Oók door de koning. ,,Het paleis heeft mij al drie keer gebeld met de vraag wanneer ik weer openga.”

Met beetwonden en handboeien om ontsnapte ADO-relschopper via tram aan politie

Met twee beetwonden van een politiehond en handboeien om zijn polsen, ontsnapte een ADO-relschopper in de tram aan de politie. Nu is hij alsnog veroordeeld tot een celstraf voor het schoppen van een politieagent tijdens de rellen na het duel met Excelsior Rotterdam.

Langzaamaan wordt duidelijk dat de Mall geen zegen maar een vloek is voor Leidschendam

De MegaStores: een winkelgebied dat laat zien dat er in Den Haag heus nog wel plekken zijn waar geen mens te vinden is. De Mall of the Netherlands: een winkelgebied dat met eclatant succes een heel woongebied vergiftigt.

Dit zijn onze nieuwsvideo’s van afgelopen week.