Oud-politicus Elias van Hees zingt ode aan barmannen: ‘Om te vieren dat er nog veel horeca over is’

De tenniswe­reld ligt aan de voeten van Pieter de Lange (16) van LTC Naaldwijk: ‘Ik wil ooit in Ahoy spelen’

De eredivisie tennis heren is weer in volle gang en één van de spelers bij LTC Naaldwijk is Pieter de Lange (16). De veelbelovende tiener uit Maassluis is misschien wel de belichaming van de werkwijze en plannen van de Westlandse tennisclub.