Oud-politieman Ruub (73) is al 38 jaar Sinterklaas en sinds paar jaar óók Kerstman: ‘Ik hou van aandacht’

Ruub is de onbekende Hagenaar die iedereen tóch kent. Het zijn drukke tijden voor hem. De Hagenaar is gastheer van de Haagse Horecabeurs, van premières en theatergezelschappen in Den Haag. Daarnaast is hij al 38 jaar lang in november de hoofdrolspeler van de intocht in Scheveningen Haven én kreeg hij een paar jaar terug daar de rol van kerstman bij de Royal Christmas Fair bij.