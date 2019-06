Oud-raadslid Elias van Hees lanceert als volkszanger eerste single: ‘Dit nummer past bij mij’

Het idee voor de single ontstond tijdens een karaokeavond met vrienden, waar mede-raadslid Jelle Meinesz ook van de partij was. Meinesz heeft een opnamestudio waar het nummer uiteindelijk tot leven kwam. Het lied werd geschreven door een vriend van Meinesz, die in de toekomst waarschijnlijk nog meer nummers met Van Hees zal maken. ,,Hij hoorde me zingen en zei ik heb nog wel een nummer voor jou, dat heel goed bij je past.”

Van het een kwam het ander en nu is er de eerste officiële single. Over de samenwerking zegt Van Hees: ,,Donderdag ga ik weer met hem zitten, maar ik verwacht een positieve uitkomst!” Ook volkszanger Peter La Haye was onderdeel van het proces; hij heeft het liedje gemixt en gemasterd tot het vrolijke eindresultaat.

Quote Het is een vrolijk zomernum­mer, waar mensen blij van worden. Hopelijk een nieuwe zomerhit! Elias van Hees

Volledig scherm Elias van Hees, woordvoerder Groep de Mos © Nico Schouten

Politicus en zanger

Veel mensen zullen Van Hees vooral kennen als oud-PVV’er en sinds vorig jaar als woordvoerder van Groep de Mos. ,,De afgelopen negen jaar ben ik heel druk geweest met de politiek en dat blijf ik ook, maar wat minder mensen weten is dat ik sinds een jaar ook zing in kroegen en op feesten”, zegt Van Hees. ,,Aan dit liedje hebben we zes maanden gewerkt en ik hoop dat veel mensen het gaan beluisteren. Op het resultaat ben ik hartstikke trots, het is een vrolijk liedje en dat past wel bij mij!”

Tijdens een officiële releaseparty op 13 juli zal Van Hees zijn nummer aan een groter publiek presenteren in partycentrum Sir Winston Club in Rijswijk. Onder meer zijn grote inspiratiebron, de Haagse zigeunerzanger Rein Mercha, frontman Edgar Burgos van Trafassi (Kleine wasjes, grote wasjes) en Wesley Broens (Oh Oh daar gaan we weer) zullen daar optreden.