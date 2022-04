Oud-Skihutdirecteur komt er met een werkstraf vanaf voor plegen van fraude met faillissement

Nadat de FIOD vanwege toen nog een vermoeden van omzetbelastingfraude in 2017 bij de Skihut binnenviel, was het snel gedaan met de beroemde zaak in luxe wintersportartikelen in Scheveningen.

Al snel raakte bekend dat de FIOD was binnengevallen, en hierop besloten enkele leveranciers van winterkleding alleen nog te willen leveren als ze direct betaald werden. Die liquide middelen waren er niet en hierdoor raakte de winkel steeds leger. Toen ook de bank de kredieten bevroor, was het pleit snel beslecht.

Het OM verweet Petra S. dat ze in die tijd nog snel extra geld afroomde, bij elkaar een half miljoen, om privéuitgaven te doen. Het eiste twee weken geleden daarvoor een jaar gevangenisstraf.

Dat vond de rechtbank niet reëel. Het ging niet goed met de zaak. Juist om dat te verbloemen pleegde S. met de financiële man van de winkel btw-fraude. Stelselmatig gaf ze een te lage omzet op, waardoor er minder btw afgedragen hoefde te worden. Met het geld keerde ze bedragen uit aan haar familie. Volgens de rechtbank omdat ze onder druk stond van haar familie om zich voor te doen als een goed ondernemer.

Volledig scherm Bij de invallen van de FIOD in 2017 werd een Porsche Macan in beslag genomen. © FIOD

Volgens de rechtbank was het wel fout wat ze deed, gezien de financiële situatie hadden die bedragen, 20.000 euro per maand, nooit zo hoog mogen zijn, maar zo zegt de rechtbank ook: de btw-fraude en de faillissementsfraude hadden dus alles met elkaar te maken. Het ene was er niet zonder het ander geweest.

Omdat ze voor die btw-fraude al een jaar de cel in moet, is het niet nodig haar ook nog zo zwaar te straffen voor de faillissementsfraude. Ook maakte het OM nog een fout in de tenlastelegging, waardoor ook de hoogte van het fraudebedrag niet bewezen kan worden.

