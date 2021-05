Oud-songfestivalwinnares Teddy Scholten geëerd met buitententoonstelling voor de deur van Museum Rijswijk

Museum Rijswijk haakt in op de toenemende songfestivalkoorts en brengt een ode aan een van de eerste Nederlandse winnaars, Teddy Scholten. De in 2010 overleden zangeres, cabaretière en presentatrice wordt geëerd met een tentoonstelling op het voorplein van het museum.

Hoewel het museum ook de komende weken gesloten moet blijven door de coronamaatregelen, kon deze expositie niet langer wachten. Volgende week beginnen in Rotterdam de finales van het Eurovisie Songfestival. Rotterdam is gaststad nadat Duncan Laurence in 2019 als vijfde Nederlandse act in de geschiedenis de internationale zangwedstrijd won.

Dat Nederland in de beginperiode van het festival beduidend succesvoller was dan in de afgelopen decennia, heeft ook te maken met het kleinere aantal deelnemers van toen. In het jaar dat Teddy Scholten de eerste prijs haalde met het liedje Een beetje deden maar twaalf landen mee. De laatste jaren schommelt dat aantal rond de 40.

Coronaproof

‘Iconen van Rijswijk’ is de ondertitel van de expositie die tot en met 13 juni 24 uur per dag, zeven dagen per week gratis en coronaproof is te bekijken voor de deur van het museum. Conservator erfgoed Arjan Kwakernaam schreef namens de Stichting Rijswijkse Historische Projecten de bijbehorende catalogus die voor €9,50 te koop is in de museumshop.

Teddy Scholten werd als Dorothea Margaretha van Zwieteren in 1926 in Rijswijk geboren. Ze trouwde met haar jeugdliefde Henk Scholten en bleef tot aan haar dood in Rijswijk wonen. Toen ze in 1959 in Cannes als tweede Nederlandse na Corry Brokken in 1957 het Eurovisie Songfestival won, werd ze bij thuiskomst door een menigte op Schiphol opgewacht. Met haar man trad ze vooral op in theaters - onder meer de Snip en Snap Revue - en deed ze veel televisiewerk. In haar laatste jaren wijdde zij zich aan het schilderen van aquarellen.