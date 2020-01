Oud-spelers ADO geven aftrap voor ommezwaai Rijswijks sportpark

Er wordt daarom al druk gesproken met clubs en verenigingen om te kijken of zij naar het sportpark aan de Schaapweg willen komen. Het maakt Lammertink niet uit of het gaat om turnen, volleybal of bridgen. Er moet leven in de brouwerij komen en het Sportpark Prinses Irene moet een centrale plek worden voor sport, bewegen en ontmoeting. ,,Sportverenigingen drijven op vrijwilligers en die zijn steeds moeilijker te vinden. Daarom is het makkelijk als verenigingen de handen ineen slaan. Ook makkelijker voor ouders en grootouders als de clubs waar hun kinderen of kleinkinderen sporten bij elkaar zitten.”