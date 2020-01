Oud-spelers Remco Boere en Heini Otto blikken terug op memorabel ADO-jaar 1985-1986

De oudere ADO-supporters, die zaterdag het thuisduel met Vitesse bijwonen, zullen zich 34 jaar terug in de tijd wanen. Het elftal van de huidige trainer Alan Pardew draagt tijdens de jubileumwedstrijd namelijk een replica van het tenue uit 1985-1986, een memorabel jaar uit de geschiedenis van de club. En als je de hoofdrolspelers van toen over dat seizoen hoort praten, is het niet verwonderlijk dat de club tijdens de 115de verjaardag, de jaargang waarin het 81 kaarsjes uitblies centraal stelt.



Dat seizoen in de eerste divisie was niet alleen bijzonder succesvol (ADO, dat toen nog FC Den Haag heette, is de enige club in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal die ooit ongeslagen kampioen van de eerste divisie is geworden), maar barst ook van de anekdotes. Verhalen die de club kenmerken en die tradities versterkten.