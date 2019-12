Oud-trainers adviseren opvolger Groenendijk realistisch te zijn: ‘Goed kijken wat de zwaktes zijn’

Halverwege het seizoen instappen bij de nummer 17 van de eredivisie is op papier al geen makkelijke klus. Dat na het opstappen van Fons Groenendijk duidelijk is geworden dat hij binnen de club nog voldoende draagvlak had, maakt zijn erfenis er niet veel mooier op. Toch is Groenendijk er, na een succesvolle periode met achtereenvolgens een elfde, zevende en negende plek als eindrangschikking, dit seizoen niet in geslaagd om met ADO genoeg punten te halen om uit de problemen te blijven.