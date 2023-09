Oud-wethouder en raadslid Constant Martini verdacht van zelfverrijking, uitvaartvereniging doet aangifte

hoe is het nu met? Naomi van As raakte haar verlegen­heid kwijt door hockey: ‘Topsport dwong me uit mijn schulp te kruipen’

Lang voordat zij haar eerste van 229 interlands speelde, hockeyde Naomi van As nog gewoon op straat, voor de deur van haar ouderlijke woning in het Benoordenhout. Ze kijkt er met vertedering op terug: ,,Het enige moment waarop ik baalde was als ik naar binnen moest om te eten.’’