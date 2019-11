Oud-wethouder Gerard Van Otterloo (69) plotseling overleden

Van Otterloo was de laatste jaren onder meer actief in SOS Den Haag, dat zich inzet voor behoud en versterking van het gewaardeerde stadsgezicht in Den Haag. Hij verzette zich onder meer tegen de plannen voor het nieuwe en dure onderwijs- en cultuurcomplex op het Spuiplein dat toen nog onder de naam Spuiforum door het leven ging.

Broedertwist

Bekendheid verkreeg Van Otterloo in de jaren tachtig als wethouder van financiën in het linkse college van PvdA, Links Den Haag en D66 dat van 1986 tot in 1989 aan de macht was. Beroemd is de ‘broedertwist’ destijds tussen Van Otterloo en mede-wethouder Adri Duivesteijn over de bouw van het grote witte, stadhuis van architect Richard Meier.