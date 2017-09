Oud-wethouder Henk Kool gaat voor toppositie bij de FNV

Oud-wethouder Henk Kool van Den Haag, doet een gooi naar een toppositie bij de FNV. Na jaren van relatieve rust hoopt de markante PvdA’er als algemeen secretaris een plek te in het hoofdbestuur van de vakbond te verwerven.

Volgens Kool is zijn kandidaatstelling een beetje een toevalligheid. ,, Het begon bij mij te kriebelen, toen ik een half jaar geleden voor de FNV bestuurskandidaten toetste op geschiktheid. De kandidaat-secretaris bleek later onvoldoende steun te krijgen van de vakbondsleden. Toen heb ik mezelf aangemeld. Ik dacht: 'het heeft zo moeten zijn'.’’

Concurrenten

Henk Kool was in zijn acht jaar als wethouder in Den Haag verantwoordelijk voor werkgelegenheid en economie Hij kreeg de bijnaam Chinese Kool, vanwege zijn vele reizen naar het Aziatische land.

Kool neemt het in zijn strijd op tegen vijf concurrenten met een lange staat van dienst binnen de vakbond. Dat is niet in zijn nadeel, vermoedt de voormalige wethouder en journalist. ,,Ik ben de enige die langdurig buiten de deur gekeken heeft.''

Jubilieumboek

Maar hij kent de vakbondswereld ook, benadrukt Kool. In het verleden zat hij in de federatieraad van de FNV en was hij onder meer co-auteur van het jubileumboek '25 jaar FNV'.