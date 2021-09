Oud-wethouder Norder over voormalig ministerie in Bezuidenhout: ‘Niet slopen, maar verbouwen’

Norder bepleit in het radioprogramma dat renoveren duurzamer is dan slopen. ‘Ik zou het niet slopen in de tijd van hergebruik van materialen en circulair bouwen. Je kunt altijd veel beter een gebouw laten staan en opknappen, dan dat je al dat beton en cement sloopt, waar veel CO2 voor verloren is gegaan en in de lucht gekomen. Dat gebeurt nogmaals bij het nieuwe gebouw dat je neerzet, dus duurzaam is het zeker niet.’ Norder vertrok na tien jaar in het Haagse college in 2014 als wethouder van stadsontwikkeling.