Oud-wethouder vereeuwigt liefde voor overleden man Ehsan Turabaz, Afghanistan én tussen links en rechts in boek

Statushou­ders die niet naar flexwonin­gen willen verhuizen moeten hotel verlaten, oordeelt rechter

De statushouders in Rijswijk die weigerden te verhuizen naar de nieuwe flexwoningen in deze gemeente, moeten alsnog het Best Western Plus hotel uit. Dat heeft de rechter geoordeeld in een kort geding dat door de gemeente was aangespannen. De vluchtelingen krijgen tot 7 april de tijd om het huurcontract voor de flexwoningen te tekenen en te vertrekken.