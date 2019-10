Oude ambacht van zinkmeester weer in trek: 'Zinken dakgoten zijn een upgrade van een woning'

Zinkmeester Joey Visser (38) van Zinkopmaat uit Rijswijk was veertien jaar, en zat op de mavo, toen hij voor het eerst aan een zetbank stond. ,,Hij had er gevoel voor'', zag buurman en oud-loodgieter Leo van der Wel (75), die Joey's leermeester in het zinkwerk werd. Honderden meters goot soldeerde de scholier in de zinkwerkplaats aan de Blekerslaan. Overdag ging hij met lichte tegenzin naar school. 's Middags en in het weekend werkte hij in de werkplaats die steeds meer op een atelier ging lijken.



Joey heeft gouden handen en veel gevoel voor het buigzame metaal. Een vergaarbak, een grote bak aan de gevel waarin het hemelwater wordt verzameld voordat het door de afvoerpijp naar beneden spoelt, is geen kunstwerk. Het is een noodzakelijk detail dat aan een huis hoort. Toch is een vergaarbak van zinkmeester Joey een heel ander gezicht dan een pvc-bak uit de fabriek.



Een groot deel van het werk van een zinkmeester is het waterdicht maken van gebouwen. De wangen van een dakkapel, de goten of soms complete daken, worden van zink gemaakt. Daar komt, als het goed is, geen spijker aan te pas. ,,Zink moet kunnen uitzetten en krimpen. Als je het vastspijkert dan zal het ergens gaan scheuren en kan er water naar binnen'', weet Joey die nog niet zo lang geleden bij een ambassade op het dak zat omdat het zink daar toch door iemand vastgespijkerd bleek. Joey gebruikt klangen en bledden om het zink te klemmen zodat het wel vastzit, maar toch ook schuiven kan.