Oude Bart Smit aan Grote Markt wordt gigantische gamehal

De gaminghal wordt bestuurd door Gamestate, dat landelijk al drie vestigingen oprichtte vol met speelautomaten. De games in Den Haag staan verspreid over twee verdiepingen, die bij elkaar opgeteld ruim 700 vierkante meter beslaan volgens indebuurt Den Haag.



Kinderen en volwassenen van alle leeftijden kunnen bij de nieuwe Gamestate terecht. Het aanbod beslaat speltafels van airhockey tot racespellen en bekende videogames zoals Donkey Kong, Angry Birds en Mario Kart. Daarnaast wordt een ruimte ingericht voor een virtualrealityervaring.



Eerder ontstond discussie in de gemeenteraad over de gamehal. Het CDA zei drie jaar geleden dat het concept gokverslaving in de hand zou werken. Het college maakte toen echter een uitzondering voor het plan, omdat de combinatie van café, gamehal en woningen in de buurt een verrijking voor de omgeving zou zijn.



