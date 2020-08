Oude bekenden in beeld, ADO in gesprek met aanvallers van Anderlecht

Het technisch hart van ADO Den Haag maakt momenteel overuren. Sinds de club Tom Beugelsdijk naar Sparta heeft laten gaan, is er ruimte ontstaan in het salarisbudget van de club. Daar wil de Haagse eredivisionist snel gebruik van maken door zich in aanvallend opzicht te versterken. Het is al een tijdje duidelijk dat ADO Den Haag op zoek is naar een linksbuiten en een spits.