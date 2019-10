Oude dieselauto’s en vervuilende brommers komen centrum Den Haag straks niet meer in

In Den Haag zijn 15.000 dieselauto’s geregistreerd, waarvan er 3700 vervuilend zijn. Ook zijn er 3400 vervuilende bestelbusjes. In het Haagse centrum gaat het om 750 vervuilende voertuigen die er straks dus niet meer in mogen. De gemeente gaat nog in gesprek met bewoners en belanghebbenden over de precieze omvang van deze milieuzone en over eventuele extra maatregelen.