Oude en nieuwe Hagenaars in beeld

Robin de Puy (31) kreeg al prestigieuze prijzen voor haar journalistieke portretfotografie. Ze kreeg een grote expositie in het Fotomuseum in Den Haag. En komend weekend begint de volgende Haagse tentoonstelling, ditmaal in het Humanity House.

Het is een tentoonstelling die begint met... niks. ,,Vanaf zaterdagochtend elf uur komen er bij toerbeurt telkens koppeltjes van twee Hagenaars voorbij. Iemand die hier al zijn of haar hele leven woont en een immigrant die hier een nieuw leven wil opbouwen. Waarbij de 'oude' Hagenaar voor 50 euro in één moeite door ook de foto van de 'nieuwe' Hagenaar sponsort.''

Lees ook Fotograaf des vaderlands gaat 50 Hagenaars portretteren Lees meer

Zodoende komt werkendeweg een tentoonstelling tot stand die zondagmiddag 'klaar' is en dan nog vier weken lang is te zien. De Puy zal in hoog tempo veel portretten moeten schieten en ter plekke het beste beeld selecteren, afwerken en printen. ,,Dat maakt me niet uit, ik weet dat ik dat wel kan. Maar spannend blijft het altijd, want je weet van tevoren niet wie er voor de camera gaat staan. En goeie koppen, daar begint en eindigt het uiteindelijk mee.''

Nuance is zoek

Het is hoe dan ook een mooi initiatief, vindt ze: ,,Je zult mij echt niet horen zeggen dat wij hier in Nederland alle problemen van anderen moeten oplossen en iedereen gratis onderdak moeten geven. Maar de nuance is nu wel vaak heel erg zoek. Als je sommige schreeuwers beluistert, voelt het soms alsof nieuwkomers minderwaardig zijn.''