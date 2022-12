Oude kast blijkt topstuk en doodgeboren biggetjes voor ambassade: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Meisje werd meegenomen naar bos en verkracht in auto: man (46) dreigde haar naaktfoto’s te openbaren

Een 46-jarige man uit Steenwijk moet 5,5 jaar de cel in omdat hij een verstandelijk beperkte jonge vrouw uit een Nootdorpse instelling meerdere malen verkrachtte in zijn auto. Hij dreigde naaktfoto’s van haar naar haar begeleiders te sturen als ze niet deed wat hij wilde.

Praktijkschool betaalt 2000 euro aan ov-boetes voor leerlingen: ‘Dit wordt een rechtszaak’

Tien leerlingen van een Haagse praktijkschool zijn voor bijna 2000 euro op de bon geslingerd voor het reizen met een ov-chipkaart waar zij recht op dachten te hebben. De school vindt de boeteregen absurd en betaalt de schade. Ze tekenen bezwaar aan tegen DUO en advocaten verwachten een rechtszaak.

Thierry wil zijn koophuis wel verduurzamen, maar het gaat niet: ‘Zou de slaapkamer moeten opofferen’

De dreiging van een hogere energierekening neemt Thierry Reiniers maar voor lief. Hoe graag de Hagenaar zijn koopwoning ook wil verduurzamen, het gaat simpelweg niet. Een warmtepomp kan hij niet kwijt en voor zonnepanelen moet hij een slaapkamer opofferen.

Snelweg A12 bij Zoetermeer na kerst drie dagen helemaal dicht: tot drie kwartier omrijden

Rijkswaterstaat sluit de A12 bij Zoetermeer ruim drie dagen volledig af tussen kerst en oudjaarsdag. Dat zorgt voor forse overlast want omrijden via A4, A20 of N11 kost 30 tot 45 minuten extra reistijd. Zoetermeer maakt zich op voor grote drukte op de wegen in en rond de stad.

Oude kast in rijtjeshuis blijkt topstuk voor museum

Een oude kast in een doorsnee rijtjeshuis waar een Zoetermeerse haar servies in zette, bleek zó bijzonder dat het Rijksmuseum het kocht. Het meubel staat nu in dezelfde zaal als de Nachtwacht.

Flat heeft nog steeds stormschade van voorjaar door trage VvE

Kapotte brievenbussen door vuurwerk en eruit geknald en een kapotte lichtkoepel door stormschade. Maandenlang stond bij een wooncomplex in Delft de gang bij een bui onder water en nu nog ploft de post (in het meest gunstige geval) in andermans vakje.

Maanden wachten op zonnepanelen door geschillen en grotere vraag, en het wordt alleen maar drukker

Niet eerder noteerde juridisch dienstverlener Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) zoveel geschillen over zonnepanelen als dit jaar. Vier jaar geleden waren er nog ‘slechts’ 520 meldingen, vorig jaar ging het om 894 en nu staat de teller al op 1741. Deze forse toename heeft alles te maken met de explosief gestegen vraag naar zonnepanelen.

Zoetermeer moest er tien jaar op wachten: bouw van grootste wellnessresort van het land begint

Wat heeft het lang geduurd, maar het gaat eindelijk gebeuren: de bouw van Sweet Lake Wellness. Over enkele weken wordt begonnen aan het grootste wellnesscentrum van het land.

Daryl Janmaat begon 2022 als voetballer en is nu ex-technisch manager

Daryl Janmaat begon aan 2022 als speler van ADO Den Haag en eindigde het jaar als ex-profvoetballer én voormalig technisch manager. Na twaalf hectische maanden is de 33-jarige Leidschendammer toe aan rust, al zit in zijn achterhoofd voor 2023 ook een rentree in de voetballerij en misschien wel bij ADO Den Haag.

Actievoerders leggen lijkjes van doodgeboren biggen voor Braziliaanse ambassade en partijkantoor D66

Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een lugubere ontdekking gedaan voor de deur van de Braziliaanse ambassade aan de Mauritskade in Den Haag. Op de stoep werden omstreeks 02.00 uur vijf lijkjes van doodgeboren biggen aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak.

