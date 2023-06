Oude krakers en provo’s juichen Extinction Rebellion toe: ‘Maar pas op, het loopt zó uit de hand’

Ruzie in nieuw waterschap: gekozen partijen voelen zich buitenspel gezet

Beslissingen over het onderhoud aan de dijken en het droogmalen van de polders werden eeuwenlang in harmonie en in alle rust genomen. Die tijden lijken echter voorgoed voorbij. In Delfland werd donderdag bij het kiezen van het nieuwe dagelijks bestuur de helft van de 425.500 kiezers gepasseerd. De oppositiepartijen verstoorden het feestje met een motie van afkeuring.